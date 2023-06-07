Вспышка норовируса: пассажиры круизного лайнера пострадали от опасной инфекции

Вспышка, произошедшая во время путешествия, затронула 152 из 2 144 пассажиров на борту и 25 членов экипажа. У заболевших наблюдались такие симптомы, как диарея, спазмы в животе, рвота и головные боли.

Related video

Более 175 человек сообщили о заболевании норовирусом во время недавнего круиза Celebrity Summit на Бермуды. Об этом пишет New York Post.

Вспышка, произошедшая во время путешествия с 15 по 25 мая, затронула 152 из 2 144 пассажиров на борту и 25 членов экипажа, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

У заболевших наблюдались такие симптомы, как диарея, спазмы в животе, рвота и головные боли.

Сотрудники ЦКЗ заявили, что в ответ на вспышку заболевания экипаж Summit усилил процедуры очистки и дезинфекции в соответствии с судовым планом по предотвращению вспышек и реагированию на них, уведомил гостей о ситуации на борту и призвал сообщать о заболеваниях и соблюдать гигиену рук.

Они также собрал и отправили образцы кала от больных желудочно-кишечными заболеваниями в лабораторию ЦКЗ.

У заболевших наблюдались такие симптомы, как диарея, спазмы в животе, рвота и головные боли Фото: New York Post

Представитель Celebrity Cruises сообщил, что здоровье и безопасность гостей, экипажа являются их главным приоритетом.

"Для поддержания высочайшего уровня здоровья на борту наших кораблей мы применяем строгие процедуры безопасности и очистки, многие из которых намного превосходят рекомендации общественного здравоохранения. В совокупности эти усилия позволяют нам поддерживать одни из самых низких уровней распространения инфекций среди населения", — добавил представитель.

Издание отмечает, что это была третья вспышка норовируса на борту корабля Celebrity Cruises в этом году, согласно данным ЦКЗ. В течение двух недель марта на кораблях Equinox и Constellation компании Celebrity были зарегистрированы вспышки норовируса.

Во время плавания с 9 по 18 марта на судне Equinox 122 из 2 579 пассажиров и 14 членов экипажа сообщили о "рвоте и диарее". На лайнере Constellation 87 из 2 062 пассажиров и девять членов экипажа страдали от тех же симптомов норовируса во время рейса с 6 по 17 марта.

Ранее Фокус писал, что женщина требует возврата денег за трехлетний "круиз мечты". Кимберли Ариззи продала одежду, мебель и свои телевизоры за тысячи долларов, готовясь к незабываемому путешествию. Женщина недавно вышла на пенсию и продала свою квартиру, переехав в трейлер в парке.

Также сообщалось, что дайвер нашел затонувший корабль с грузом многовековой давности. Гидеон Харрис обнаружил на дне моря "огромный, редкий груз" мраморных архитектурных экспонатов 1800-летнеей давности.