У РФ розслідують таємниче зникнення дружини й дитини дипломата з Північної Кореї (фото)

У російській поліції припускають, що родичі дипломата з КНДР могли втекти в Китай чи Південну Корею. Маршрут північнокорейських перебіжчиків часто пролягає через РФ, тут кордон охороняється не так жорстко.

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Слідчий комітет РФ у середу, 7 червня, заявив, що розпочав розслідування зникнення дружини та сина-підлітка дипломата з Північної Кореї, які жили в Приморському краї. Про це повідомляє Newsweek.

43-річна Кім Кум Сун і 15-річний Пак Квон Чжу — дружина та син співробітника генконсульства Північної Кореї Цой Ен Нама — проживали на території північнокорейського генконсульства у Владивостоці.

Вони виїхали за межі дипломатичної установи вранці 4 червня, відтоді про їхнє місцезнаходження немає відомостей. Дипломат звернувся до поліції із заявою про зникнення. Поліція припускає, що родичі дипломата могли виїхати в Китай чи Південну Корею.

43-річна Кім Кум Сун і 15-річний Пак Квон Чжу

За деякими даними, поліція має у своєму розпорядженні відомості про те, що родичі співробітника дипломатичного представництва поїхали на таксі. Далі вони пересіли в ще один автомобіль і дісталися до Хабаровська.

Є відомості про те, що син і дружина північнокорейського дипломата дісталися до Хабаровська, де сіли на літак і вилетіли в Красноярськ.

Громадяни Північної Кореї часто тікають у Південну Корею, рятуючись від диктатури. Сеул розробив для перебіжчиків систему реабілітації та інтеграції в місцеве суспільство.

Маршрут багатьох корейців проходить через територію РФ, оскільки цей кордон охороняється не настільки ґрунтовно, як із південною частиною Корейського півострова.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин видав таємний указ і заборонив самогубства в Північній Кореї. Випадки суїциду серед мешканців КНДР за останній рік зросли на 40%.

Також повідомлялося, що кількість голодних смертей у КНДР за рік потроїлася, а місцеву еліту разом із дипломатами з Росії відправляють на "роботи доброї волі" на рисових полях.