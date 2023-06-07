В РФ расследуют таинственное исчезновение жены и ребенка дипломата из Северной Кореи (фото)

В российской полиции предполагают, что родственники дипломата из КНДР могли бежать в Китай или в Южную Корею. Маршрут северокорейских перебежчиков часто пролегает через РФ, здесь граница охраняется не так жестко.

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Следственный комитет РФ в среду, 7 июня, заявил, что начал расследование исчезновения жены и сына-подростка дипломата из Северной Кореи, которые жили в Приморском крае. Об этом сообщает Newsweek.

43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу – жена и сын сотрудника генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама – проживали на территории северокорейского генконсульства во Владивостоке.

Они выехали за пределы дипломатического учреждения утром 4 июня, с тех пор об их местоположении нет сведений. Дипломат обратился в полицию с заявлением о пропаже. Полиция допускает, что родственники дипломата могли уехать в Китай или в Южную Корею.

43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу

По некоторым данным, полиция располагает сведениями о том, что родственником сотрудника дипломатического представительства уехали на такси. Дальше они пересели в еще один автомобиль и добрались до Хабаровска.

Есть сведения о том, что сын и жена северокорейского дипломата добрались до Хабаровска, где сели на самолет и улетели в Красноярск.

Граждане Северной Кореи часто бегут в Южную Корею, спасаясь от диктатуры. Сеул разработал для перебежчиков систему реабилитации и интеграции в местное общество.

Маршрут многих корейцев проходит через территорию РФ, поскольку эта граница охраняется не столь основательно, как с южной частью Корейского полуострова.

Напомним, что Ким Чен Ын издал тайный указ и запретил самоубийства в Северной Корее. Случаи суицида среди жителей КНДР за последний год выросли на 40%.

Также сообщалось, что число голодных смертей в КНДР за год утроилось, а местную элиту вместе с дипломатами из России отправляют на "работы доброй воли" на рисовых полях.