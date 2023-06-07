"Измена социализму": Ким Чен Ын издал тайный указ и запретил самоубийства в КНДР, — СМИ

На правительственных совещаниях в подробностях рассказывалось о шокирующих случаях, когда люди погибали семьями.

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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын издал секретное постановление, запрещающее самоубийства в стране. Глава страны назвал такие действия "изменой социализму" и распорядился, чтобы местные правительства предприняли превентивные меры. Об этом сообщает The Mirror.

Случаи самоубийств среди жителей Северной Кореи в последнее время участились. По данным одного из разведывательных агентств Южной Кореи, такая статистика выросла на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Из-за бедствий, с которыми сталкиваются люди, есть множество факторов внутреннего неповиновения в Северной Корее", — заявил пресс-секретарь южнокорейской разведки.

Секретное распоряжение относительно самоубийств было принято после серии чрезвычайных совещаний, которые проводились по всей стране.

На одной из встреч говорилось о 35 случаях самоубийств в одном только городе Чхонджин и округе Кенсон. В большинстве случаев это были коллективные случаи, когда погибали целые семьи.

В то же время число голодных смертей в КНДР за год утроилось.

Однако на встрече в провинции Рянган собравшиеся услышали, что самоубийство имеет большее социальное влияние, чем голод.

Один из чиновников заявил, что, несмотря на политику предотвращения самоубийств, утвержденную Генеральным секретарем, официальные лица не смогли найти подходящего решения.

Большинство из таких случаев спровоцированы крайней нищетой и голодом, и никто не может найти действенные контрмеры.

По словам чиновника, на встрече в подробностях рассказали о нескольких шокирующих случаях.

В городе Хесан 10-летний мальчик остался жить со своей бабушкой после того, как его родители умерли от голода. Но они покончили с собой, проглотив крысиный яд.

Напомним, что в Северной Корее дети подарили армии реактивные системы залпового огня.

Также сообщалось, что, по данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и страдает бессонницей.