Серійний донор сперми, який виявився батьком 65 дітей, вирішив "знайти справжнє кохання" (фото)

32-річний чоловік пояснив, що у нього немає статевого життя, окрім донорства. "Багатодітний" батько вирішив мінімізувати спілкування з потенційними матерями аби "знайти справжнє кохання".

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Кайл Горді, серійний донор сперми, який вважається батьком 65 дітей, вирішив створити стосунки з однією жінкою. Про це повідомляє Mirror.

Він не приховує, що жінки часто звертаються до нього та виявляють бажання народити дитину. Натомість чоловік вирішив мінімізувати спілкування з ними аби "знайти справжнє кохання".

"Це нормально, коли люди звертаються до мене, якщо вони хочуть стосунків, але що стосується донорства, я допомагатиму лише тим, хто справді хоче дитину", – заявив чоловік.

Нещодавно 32-річний Кайл мав стосунки з однією з жінок, яка зверталася за програмою донорства. Через два місяці цей роман закінчився.

"Жінка не могла прийняти той факт, що я все ще беру учать у донорстві", – пояснив він.

Кайл прагне аби кохана людина його прийняла факт його минулого. Чоловік, у якого на підході ще сім дітей, також сподівається зосередитися на подорожах до країн, у яких він ніколи раніше не був. З його слів, у нього немає статевого життя, окрім донорства.

"Я погоджуся на певні правила і пожертвую заради тієї жінки, яку зможу назвати дружиною", – додав він.

Нагадаємо, у березні на серійного донора сперми, від якого народилося 550 дітей, подали до судової інстанції. Джонатан Меєр жертвував свою сперму в різні країни, зокрема в Україну. Голландська асоціація гінекологів NVOG забила тривогу з приводу його донорства у 2017 році після того, як з'ясувалося, що він став батьком щонайменше 102 дітей через десять різних клінік у Нідерландах. Згідно з правилами клініки, максимальна кількість малюків від однієї людини має бути не більше 25, щоб уникнути ризику виникнення інбридингу, інцесту та психологічних проблем у дітей.