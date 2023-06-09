Міжнародний суд ООН дозволив 32 країнам приєднатися до позову України проти РФ про геноцид, — AP

За словами журналістів, у Міжнародному суді ухвалили заяви від усіх країн, крім США з технічних причин.

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Міжнародний суд ухвалив запити від 32 країн щодо підтримки України у справі про геноцид проти Росії. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що це найбільша кількість країн, які приєдналися до позову іншої країни у світовому суді, розташованому в Гаазі, Нідерланди.

За словами журналістів, уряд України порушив справу за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Кремль зневажливо поставився до слухань, що відбулися наступного місяця.

Зазначається, що у справі йдеться, що РФ порушила Конвенцію про геноцид 1948 року, хибно звинувативши Україну у вчиненні геноциду у східних Луганській та Донецькій областях та використовуючи це як привід для вторгнення.

Видання пише, що першою до України у справі проти РФ приєдналася Латвія. Потім приєдналися США, Канада, Австралія, а також усі країни-члени Європейського Союзу, окрім Угорщини. Але тоді ООН відхилила запит від Штатів з технічних причин.

"Суд дійшов висновку, що заяви про втручання, подані у цій справі, за винятком заяви, поданої Сполученими Штатами, є допустимими", — зазначили у Міжнародному суді ООН.

За словами журналістів, будь-яка країна, яка підписала договір про криміналізацію геноциду після Другої світової війни, може подати заяву про втручання у справи, порушені відповідно до угоди. Сполучені Штати не ухвалили частину Конвенції про геноцид, коли підписували договір, тому судді вирішили, що країна не має права брати участь.

Нагадаємо, 9 червня у Володимира Зеленського розкритикували ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС. За словами радника ОП Михайла Подоляка, дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.

Перед цим представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС залишаються неясними. Він також заявив, що поки що нібито не можна говорити про те, що було скоєно воєнний злочин.