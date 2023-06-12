Сім'я Риб: жінка спланувала народження чотирьох дітей так, щоб їхні гороскопи збігалися

Інбаал Хонігман стверджує, що може зазирнути у минуле, розповісти про сьогодення та побачити майбутнє. Британка називає себе "віканською верховною жрицею".

Related video

49-річна ясновидиця Інбаал Хонігман із Йоркширу (Великобританія) розповіла, як вона планувала народження своїх дітей так, щоб їхні гороскопи збігалися. Про це пише The Mirror.

Жінка відома своїми прогнозами від погоди до переможців реаліті-шоу "Острів кохання" за допомогою карт таро.

Вона стверджує, що може зазирнути у минуле, розповісти про сьогодення та побачити майбутнє. Британка називає себе "віканською верховною жрицею".

При плануванні своєї вагітності Інбаал зосередилася на тому, якою вона матиме знак Зодіаку. За її словами, вона змогла побудувати своє життя на основі своїх передбачень, при цьому походить із цілком традиційної родини.

Жінка народилася у традиційній сім'ї в Ізраїлі. Її батьки не вірили ні в що духовне та паранормальне. У 20 років вона вперше дізналася про ворожіння на картах Таро, і зрозуміла, що вона має до цього природну схильність.

49-річна ясновидець Інбаал Хонігман з Йоркширу Фото: Jam Press

Мати 12-річної Туве, 10-річного Віго, 7-річної Зеві та 5-річного Лудо виявляла інтерес до карт Таро задовго до їх народження. Все почалося коли мала народитися її перша дитина. Троє з чотирьох її дітей – Риби, так само як вона сама та її чоловік.

"Я — Риби, мій чоловік — Риби, і ми планували, що наша дочка буде Рибою. Вона була зачата в середині літа, а це був День батька, і я застосувала магію, яка б допомогла нам. Так що мрія про повну родину риб була в повному розпалі, а потім настав термін пологів. Я все ще була така закохана в ідею повної родини риб, тому, коли мені дали дві дати індукції, я обрала дату Риб", — розповіла британка.

Інбаал вважає, що дуже важливо, щоб діти були або Рибами, або Стрільцями, оскільки це найбільш сумісні знаки.

"Риби люблять океан, люблять музику і романтику. Якби моя дочка чи сини народилася пізніше, то були б Овнами. Овен — це все ще приголомшливий знак, дуже спортивний і активний, доброзичливий, багато сміється, але він завжди зайнятий! Я думала, що така спокійна Риба, як я, буде набагато кращою мамою для інших Риб", — сказала вона.

Троє з чотирьох дітей жінки – Риби, так само як вона сама та її чоловік. Фото: Jam Press

Жінка розкрила також свій секрет ясновидіння. Коли вона читає по картах, то до неї доходять не тільки їхні книжкові значення.

"У мене буває почуття, відчуття. Я можу відчути щось у своєму тілі, що буде пов'язане з людиною. Якщо карти знаходяться переді мною, я можу побачити щось навколо них. Або ауру, або, що ймовірніше, зміни в фоні позаду них", — додала вона

Раніше Фокус писав, що жінка розповіла, що найкраща подруга таємно годувала грудьми її дочку. Занепокоєна мати зізналася, що намагалася не закричати, коли помітила цю дивну картину. Вона сказала, що почувала себе так, ніби її дочку образили.

Також повідомлялося, що жінка пережила удар блискавки і наразі знає, коли буде гроза. Інцидент стався влітку 2009 року. За п'ять хвилин у місті було зареєстровано 1200 ударів блискавки. Кімберлі Кроун почула два гучні удари.