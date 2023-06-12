"Хімічна ідентифікація" зупинить крадіжки українського зерна: G7 працює над новим проєктом

Очолить проєкт із запобігання розкраданню зернових Великобританія. А країни "Великої сімки" тісно співпрацюють з Україною — четвертим найбільшим експортером у світі.

Related video

Країни "Великої сімки" розробляють проєкт боротьби з розкраданням зерна, що поставляється Україною. Походження українських зернових встановлюватимуть за допомогою хімічної ідентифікації. Про це 12 червня заявив британський міністр продовольства та сільського господарства Марк Спенсер, передає Reuters.

На конференції Міжнародної ради із зерна у Лондоні він уточнив, що керуватиме проєктом Великобританія, а країни G7 тісно співпрацюють з Україною, четвертим найбільшим експортером зернових у світі.

"Ми розглядаємо [хімічну ідентифікацію] як ефективний спосіб запобігання подальшому розкраданню українського зерна", — заявив Спенсер.

У травні Великобританія затвердила нові санкції щодо РФ, спрямовані проти "сумнівних осіб та організацій", які можуть стосуватися крадіжки українських зернових.

Переслідування організацій, які торгують зерном, виглядає незвичайним, оскільки гуманітарна діяльність, як правило, не підлягає дії санкцій. І РФ, і Україна — основні експортери зерна до країн африканського континенту і Близького Сходу.

Нагадаємо, що у розвідці Великобританії розповіли, за яких умов Росія може погодитися на продовження зернової угоди.

Також повідомлялося, що у Кремлі зазначають про "ускладнення" із зерновим коридором. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що аміакопровід Тольятті-Одеса включений до зернової угоди. Можливо, через його пошкодження у Кремлі будуть проти продовження угоди.