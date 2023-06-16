15 загиблих: у Канаді сталася масштабна аварія на дорозі (відео)

Аварія сталася неподалік міста Карбері. В автобусі, який прямував до місцевого казино, було 25 осіб.

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У канадській провінції Манітоба на південному напрямку сталося зіткнення пасажирського автобуса та вантажівки, внаслідок якого життя втратили 15 людей. Про це повідомляє видання NBC.

У безпосередній близькості від міста Карбері сталося зіткнення автобуса, що прямував до місцевого казино, та вантажівки. На момент аварії в автобусі перебувало близько 25 осіб, переважно літнього віку.

Внаслідок зіткнення 15 людей загинули, а ще десять отримали поранення та були госпіталізовані з різними травмами. Стан поранених варіює за ступенем тяжкості. Водії обох транспортних засобів вижили та перебувають під медичним наглядом.

Локальна поліція активно проводить розслідування на місці ДТП, проте наразі ще не встановлено, хто є винуватцем аварії. Поліцейські збирають докази, аналізують дані та інтерв'юють свідків, щоб визначити причини та обставини того, що сталося.

Нагадаємо, що 12 червня у Польщі 11 червня на дорозі у селі Баборове Шамотульського повіту (Великопольське воєводство) стався трагічний випадок. Загинув 14-річний підліток із України, який катався на велосипеді.

А 22 травня у Флориді кілька автомобілів зіткнулися на трасі після того, як один із водіїв викликав ланцюгову реакцію. Він намагався пропустити черепаху, яка переходила дорогу.