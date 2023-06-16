Смартфон із 1943 року: у мережі знайшли "доказ" подорожей у часі (фото)

На кадрі з пляжу 80-річної давнини багато людей розглянули загадкового чоловіка у костюмі, який нібито використовує сучасний гаджет.

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Користувачі соціальних мереж стверджують, що знайшли "доказ" подорожей у часі на знімку, зробленому на пляжі у 1940-х роках. Про це пише The Mirror 15 червня.

Йдеться про фотографію відпочиваючих на піску британців, які рятуються від Другої світової війни у 1943 році. На думку деяких людей, один із відпочивальників виглядає так, ніби прийшов з іншої епохи.

Чоловік, одягнений у костюм, нахилився над якимсь предметом у руці, який деякі користувачі соцмереж прийняли за сучасний смартфон.

Ймовірний "мандрівник у часі"

"Еее... це тільки мені здається чи цей хлопець перевіряє свій телефон... у 1940-х?", — написав один із прихильників цієї теорії.

Ще одна людина вказала на те, що чоловік стоїть посеред пляжу у сонячний день у піджаку, краватці та капелюсі.

"Гарний улов. Це очевидно, що людина в кадрі — турист, який подорожує в часі, перевіряє свій мобільний пристрій", — заявив ще один коментатор.

При цьому скептично налаштовані користувачі відзначили, що обговорювана людина, ймовірно, лише скручує сигарету.

Нагадаємо, що раніше люди також помітили предмет, схожий на гаджет з XXI століття на фресці із зображенням англійського колоніста та торговця хутром Вільяма Пінчона, розташованої на будівлі поштового відділення в Спрінгфілді.

Ми також писали про те, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук вважає, що подорожі у часі можливі. Підприємець упевнений, що хтось на картині 1600-х років тримає в руках продукт його компанії, який справив революцію у спілкуванні.

Своєю чергою користувач TikTok під нікнеймом Jimmy The Filmmaker вважає, що, можливо, знайшов доказ подорожі в часі у старовинній фотографії свого дідуся, на якій, як він стверджує, його родич тримає iPhone.