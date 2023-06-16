Прискорити перемогу України: Макрон зустрінеться із саудівським принцем, щоб той вплинув на РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, президент Франції попросить принца Саудівської Аравії натиснути на Росію, щоб Кремль зважився на деескалацію.

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Президент Франції Еммануель Макрон приймає 16 червня наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана для переговорів, присвячених Близькому Сходу та війні в Україні. Про це пише видання Politico із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що французький політик наполягатиме на тому, щоб саудівський принц використав свій вплив на Росію. Так, Салман проведе цілий тиждень у Парижі. Передбачається, що він візьме участь у підписанні нового глобального фінансового пакту.

Видання пише, що Макрон та Салман раніше вже зустрічалися у липні минулого року. Раніше Саудівська Аравія займала неоднозначну позицію щодо російського вторгнення в Україну. Так, країна голосувала за резолюції ООН, які засуджували дії РФ, проте відмовилася збільшити видобуток нафти, як того просили Сполучені Штати. Це могло б негативно вплинути на доходи Кремля від продажу нафти.

Неназваний чиновник Єлисейського палацу сказав журналістам, що Франція хоче, щоб Саудівська Аравія допомогла прискорити перемогу України у війні.

"На підставі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення", — сказало джерело.

Повідомляється, що переговори між Макроном та Салманом також будуть присвячені поновленню відносин між Саудівською Аравією та Іраном та тому, як вони можуть допомогти вирішити напруженість у Лівані.

Нагадаємо, що 12 червня Макрон говорив, що контрнаступ України триватиме кілька місяців. Президент Франції наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості. За його словами, контрнаступальна операція ЗСУ планувалася досить довго, а Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів та бронетехніки.

Також 1 червня Зеленський та Макрон підтвердили домовленість про протидію РФ. Президенти висловили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків та посилити повітряні сили ЗС України.