Говорив про зброю: Байден закінчив промову фразою "Боже, бережи королеву" (відео)

Президент США згадав британську королеву під час фотосесії у штаті Коннектикут. У Білому домі пояснили, що так американський лідер відреагував на коментар когось у натовпі.

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Президент США Джо Байден сказав у штаті Коннектикут про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї та завершив промову словами "Боже, бережи королеву". На це звернула увагу газета Independent.

Байден перед цим попередив прихильників про наближення шторму, через що він зможе потиснути руку кожному. Натомість він обіцяв сфотографуватися з частиною публіки.

Джо Байден обіцяв сфотографуватися з частиною публіки

"Я стоятиму перед кожною секцією. Якщо ви бачите камеру, то і вони бачать вас. Обіцяю, що це найменш важлива частина зустрічі", — заявив президент і сказав фразу про британську королеву.

У пресслужбі Білого дому пояснили, що цією фразою американський лідер коментував висловлювання когось у натовпі.

Зараз монарх Великобританії — король Чарльз III, син королеви Єлизавети II, яка померла у 2022 році. "Боже, бережи королеву" — це національний гімн Великобританії, він виконується так, коли правлячий монарх — жінка, зауважує портал Metro.

Нагадаємо, що 15 червня Байден наполягав на повноцінному членстві України в НАТО. А буквально через два дні він заявив, що не планує спрощувати процедуру вступу країни до НАТО.

Джо Байден 14 квітня заявив про намір балотуватися на другий президентський термін. Його помічники та союзники розпочали створення робочої карти передвиборчої кампанії.