Джо Байден офіційно оголосив, що йде на другий термін

Політик оголосив про це під час робочої поїздки до Ірландії та додав, що незабаром стартує його передвиборча кампанія.

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Президент США Джо Байден балотуватиметься на другий термін. Про це американський лідер офіційної повідомив у п'ятницю, 14 квітня, інформує Reuters.

"Ми оголосимо про це (старт передвиборної кампанії, — ред.) незабаром. Але поїздка сюди лише зміцнила моє почуття оптимізму щодо того, що можна зробити", — сказав президент США під час своєї поїздки до Ірландії.

Проте за лаштунками близькі помічники та союзники Джо Байдена вже почали робити кроки для створення робочої карти передвиборчої кампанії.

Очікуваний крок Байдена, на думку американських аналітиків, полягає в тому, щоб завершити роботу після першого терміну, який включав кілька перемог у законодавчих органах. У тому числі — і мільярди доларів із федеральних фондів для боротьби з пандемією COVID-19.

За інформацією медіа, Байден давно заявляв, що має намір балотуватися на переобрання. Але відсутність офіційного оголошення іноді викликала занепокоєння у прихильників, які не були впевнені, що 80-річний політик справді присвятить себе ще одному чотирирічному президентського терміну.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що лідер США Джо Байден ухвалив рішення балотуватися на другий президентський термін. За словами оточення нинішнього лідера США, політик не поспішав з офіційними заявами про участь у президентських перегонах тому, що хотів зберегти можливості для маневру у разі несприятливої ситуації.

Крім того, наприкінці серпня 2022 року ЗМІ писали про те, що президент США Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін. Водночас до Федерального виборчкому США подали заявку на реєстрацію руху Biden for President, а серед кандидатів були вказані чинний голова Білого дому та віцепрезидент Камала Харріс.