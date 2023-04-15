Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок

Политик объявил об этом во время рабочей поездки в Ирландию и добавил, что в скором времени стартует его предвыборная кампания.

Related video

Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок. Об этом американский лидер официальной сообщил в пятницу, 14 апреля, информирует Reuters.

"Мы объявим об этом (старте предвыборной кампании, — ред.) относительно скоро. Но поездка сюда только укрепила мое чувство оптимизма в отношении того, что можно сделать", — сказал действующий президент США во время своей поездки в Ирландию.

Тем не менее за кулисами близкие помощники и союзники Джо Байдена уже начали предпринимать шаги для создания рабочей карты предвыборной кампании.

Ожидаемый шаг Байдена, по мнению американских аналитиков, состоит в том, чтобы завершить работу после первого срока, который включал в себя несколько побед в законодательных органах. В том числе — и миллиарды долларов из федеральных фондов для борьбы с пандемией COVID-19.

По информации медиа Байден давно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание. Но отсутствие официального объявления иногда вызывало беспокойство у сторонников, которые не были уверены, что 80-летний политик действительно посвятит себя еще одному четырехлетнему президентскому сроку.

Напомним, 10 апреля стало известно, что лидер США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок. По словам окружения нынешнего лидера США, политик не спешил с официальными заявлениями об участии в президентской гонке потому, что хотел сберечь возможности для маневра в случае неблагоприятной ситуации.

Кроме того в конце августа 2022 года СМИ писали о том, что президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. В это же время в Федеральный избирком США подали заявку на регистрацию движения Biden for President, а среди кандидатов были указаны действующий глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис.