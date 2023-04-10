Байден будет баллотироваться на второй срок, но есть нюансы, — СМИ

По словам окружения нынешнего лидера США, политик не спешит с официальными заявлениями об участии в президентской гонке потому, что хочет сберечь возможности для маневра в случае неблагоприятной ситуации.

Related video

Лидер США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом 10 апреля сообщил новостной канал NBC News.

Журналисты телеканала поговорили на условиях анонимности с окружением действующего президента. В том числе, и с помощниками Байдена, а также с высшими советниками Белого дома.

По их словам, Джо Байден уже принял решение подавать свою кандидатуру на президентские выборы, которые в США состоятся в 2024 году. Однако политик не спешит сообщать об этом официально и раздражен из-за того, что его торопят с заявлением о баллотировании.

Кроме того нынешний президент США не спешит с официальным заявлением еще и потому, что хочет сохранить возможность не баллотироваться, если обстоятельства сложатся против него.

Сам политик, говоря о выборах в 2024 году, указал, что готов принять участие в президентской гонке. Однако непреодолимые обстоятельства, как политические, так и личные, по словам Байдена, могут изменить его решение.

Кроме того, как пишет медиа, неспешность Байдена объясняется как тем, что сейчас в центре внимания экс-президент Трамп, так и тем, что надвигается крупное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов в бюджете на следующий год.

Напомним, 9 марта Джо Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился. Во время мероприятия в штате Филадельфия Байден также пошутил о том, что ему 400 лет и сказал, что верит в прекрасное будущее Америки.

Кроме того в конце августа 2022 года СМИ писали о том, что президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. В это же время в Федеральный избирком США подали заявку на регистрацию движения Biden for President, а среди кандидатов были указаны действующий глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис.