Байден будет баллотироваться на второй срок, но есть нюансы, — СМИ
По словам окружения нынешнего лидера США, политик не спешит с официальными заявлениями об участии в президентской гонке потому, что хочет сберечь возможности для маневра в случае неблагоприятной ситуации.
Лидер США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом 10 апреля сообщил новостной канал NBC News.
Журналисты телеканала поговорили на условиях анонимности с окружением действующего президента. В том числе, и с помощниками Байдена, а также с высшими советниками Белого дома.
По их словам, Джо Байден уже принял решение подавать свою кандидатуру на президентские выборы, которые в США состоятся в 2024 году. Однако политик не спешит сообщать об этом официально и раздражен из-за того, что его торопят с заявлением о баллотировании.
Кроме того нынешний президент США не спешит с официальным заявлением еще и потому, что хочет сохранить возможность не баллотироваться, если обстоятельства сложатся против него.
Сам политик, говоря о выборах в 2024 году, указал, что готов принять участие в президентской гонке. Однако непреодолимые обстоятельства, как политические, так и личные, по словам Байдена, могут изменить его решение.
Кроме того, как пишет медиа, неспешность Байдена объясняется как тем, что сейчас в центре внимания экс-президент Трамп, так и тем, что надвигается крупное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов в бюджете на следующий год.
Напомним, 9 марта Джо Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился. Во время мероприятия в штате Филадельфия Байден также пошутил о том, что ему 400 лет и сказал, что верит в прекрасное будущее Америки.
Кроме того в конце августа 2022 года СМИ писали о том, что президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. В это же время в Федеральный избирком США подали заявку на регистрацию движения Biden for President, а среди кандидатов были указаны действующий глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис.