Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок, — СМИ

В Федеральный избирком США подали заявку на регистрацию движения Biden for President, а среди кандидатов указаны действуюдий глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может баллотироваться на второй срок. Об этом пишет издание Independent, ссылаясь на информацию, которая была обнародована на официальном сайте Федерального избирательного комитета США.

В частности, на портале 26 августа была подана заявка на регистрацию движения Biden for President, которое официально поддерживало выдвижение кандидатуры Джо Байдена на прошлых президентских выборах.

В качестве кандидатов указаны действующий лидер Белого дома и вице-президент США Камала Харрис.

Официального подтверждения этой информации от администрации Джо Байдена пока не было.

Корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман утверждает, что СМИ неправильно истолковали подачу заявки на регистрацию движения Biden for President. По его словам, эта процедура не свидетельствует о том, что Джо Байден подает документы для выдвижения на второй президентский срок.

"Это просто обновление формы для изменения имени казначея, потому что бывший казначей устраивается на государственную работу. Я неправильно истолковал подачу Федерального избиркома США и удалил твит. Извиняюсь за путаницу", — добавил корреспондент, комментируя информацию СМИ о выдвижении Джо Байдена на второй срок.

Вместе с этим, как отмечают журналисты, обновление заявки Biden for President происходит накануне выступления лидера США в Филадельфии 1 сентября, в ходе которого президент должен обратиться к народу с важной речью "Борьба за душу нации".

[ + – ] Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок

Напомним, в конце июля появились информация о том, что Джо Байден в 2024 году будет снова баллотироваться на президентских выборах в США. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что до начала избирательной кампании еще далеко, поэтому администрация президента сейчас будет концентрировать все усилия для работы во благо американской общественности.

Президент США Джо Байден также попал в рейтинг Фокуса ТОП-10 иностранных политиков, которые являются другом Украины и всячески ее поддерживают.