Джо Байден балотуватиметься на другий президентський термін, — ЗМІ

У Федеральний виборчком США подали заявку на реєстрацію руху Biden for President, а серед кандидатів вказано дій глав Білого дому та віцепрезидентка Камала Гарріс.

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден може балотуватися на другий термін. Про це пише видання Independent, посилаючись на інформацію, оприлюднену на офіційному сайті Федерального виборчого комітету США.

Зокрема, на порталі 26 серпня було подано заявку на реєстрацію руху Biden for President, який офіційно підтримував висування кандидатури Джо Байдена на минулих президентських виборах.

Як кандидати вказані чинний лідер Білого дому та віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Офіційного підтвердження цієї інформації від адміністрації Джо Байдена наразі не було.

Кореспондент "Голосу Америки" Стів Херман стверджує, що ЗМІ неправильно витлумачили подання заявки на реєстрацію руху Biden for President. За його словами, ця процедура не свідчить, що Джо Байден подає документи для висування на другий президентський термін.

"Це просто оновлення форми для зміни імені скарбника, тому що колишній скарбник влаштовується на державну роботу. Я неправильно витлумачив подачу Федерального виборчкому США і видалив твіт. Перепрошую за плутанину", — додав кореспондент, коментуючи інформацію ЗМІ про висунення Джо Байдена на другий термін.

Водночас, як зазначають журналісти, оновлення заявки Biden for President відбувається напередодні виступу лідера США у Філадельфії 1 вересня, під час якого президент має звернутися до народу з важливою промовою "Боротьба за душу нації".

[ + – ] Джо Байден балотуватиметься на другий президентський термін

Нагадаємо, наприкінці липня з'явилася інформація про те, що Джо Байден у 2024 році знову балотуватиметься на президентських виборах у США. Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що до початку виборчої кампанії ще далеко, тому адміністрація президента зараз концентруватиме всі зусилля для роботи на благо американської громадськості.

Президент США Джо Байден також потрапив у рейтинг Фокусу ТОП-10 іноземних політиків, які є другом України та всіляко її підтримують.