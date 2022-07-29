Джо Байден має намір балотуватися у президенти у 2024 році

Американський лідер заступить на другий президентський термін у 82 роки. Член Палати представників Дін Філліпс відкрито натякнув на похилий вік Джо Байдена і порадив не висувати свою кандидатуру.

Чинний президент США, 79-річний Джо Байден має намір балотуватися на наступних президентських виборах у 2024 році. Про це сказала в ефірі токшоу The View прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Президенту ставили це питання кілька разів. Джо Байден висуне свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році. До цього ще далеко, ми продовжимо працювати для американської громадськості. Президент навіть може перемогти республіканця Дональда Трампа", — заявила вона.

Демократи радять Байдену не боротися за крісло президента

Член Палати представників США Дін Філліпс (штат Міннесота) запропонував Байдену не висувати свою кандидатуру у чергових виборах президента. На його думку, динамічний молодий демократ буде набагато сильнішим, пише журнал Forbes.

Філіпс вважає Байдена порядною людиною з хорошими принципами, але він сумнівається в його здатності керувати країною через похилий вік.

[ + – ] Дін Філліпс сумнівається у здатності Байдена керувати США

"Президент Байден припускається деяких помилок. Нове покоління переконливих, добре підготовлених і динамічних демократів краще послужить країні", — сказав Філліпс.

Сенатор Джо Менчин, який неодноразово конфліктував із Байденом та керівництвом Демократичної партії, сказав, що він не підтримуватиме Байдена, якщо він стане кандидатом від Демократичної партії у 2024 році.

Джо Байден — найстаріша людина на посаді президента США. У разі переобрання у 2024 році йому буде 82 роки.

Виборці незадоволені стрімким ростом інфляції та дефіцитом товарів через збої у ланцюжку поставок при президентстві Байдена, тому він має історично низькі рейтинги, повідомив Forbes.

Американська система відстеження опитувань FiveThirtyEight показала, що рейтинг схвалення дій Байдена становить 39,4%. Результат нижчий, ніж у колишнього президента Дональда Трампа у той самий період його президентства.

Жан-П'єр раніше говорила, що не може бути політологом і говорити про проміжні вибори американського лідера. Байден обіцяв балотуватися за два роки з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, якщо він "буде в хорошому здоров'ї".

Нагадаємо, що Конгрес США визнав перемогу Джо Байдена під час президентських виборів 7 січня минулого року.