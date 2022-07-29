Джо Байден намерен баллотироваться в президенты в 2024 году

Американский лидер заступит на второй президентский срок в 82 года. Член Палаты представителей Дин Филлипс открыто намекнул на преклонный возраст Джо Байдена и посоветовал не выдвигать свою кандидатуру.

Действующий президент США, 79-летний Джо Байден намерен баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом сказала в эфире ток-шоу The View пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Президенту задавали этот вопрос несколько раз. Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. До этого еще далеко, мы продолжим работать для американской общественности. Президент даже может победить республиканца Дональда Трампа", – заявила она.

Демократы советуют Байдену не бороться за кресло президента

Член Палаты представителей США Дин Филлипс (штат Миннесота) предложил Байдену не выдвигать свою кандидатуру в очередных выборах президента. По его мнению, динамичный молодой демократ будет гораздо сильнее, пишет журнал Forbes.

Филлипс считает Байдена порядочным человеком с хорошими принципами, но он сомневается в его способности управлять страной из-за преклонного возраста.

[ + – ] Дин Филлипс сомневается в способности Байдена управлять США

"Президент Байден допускает некоторые ошибки и оплошности. Новое поколение убедительных, хорошо подготовленных и динамичных демократов лучше послужит стране", — сказал Филлипс.

Сенатор Джо Манчин, который неоднократно конфликтовал с Байденом и руководством Демократической партии, сказал, что он не будет поддерживать Байдена, если он станет кандидатом от Демократической партии в 2024 году.

Джо Байден – самый старый человек на посту президента США. В случае переизбрания в 2024 году, ему будет 82 года.

Избиратели недовольны стремительно растущей инфляцией и дефицитом товаров из-за сбоев в цепочке поставок при президентстве Байдена, поэтому он имеет исторически низкие рейтинги, соjбщил Forbes.

Американская система отслеживания опросов FiveThirtyEight показала, что рейтинг одобрения действий Байдена составляет 39,4%. Результат ниже, чем у бывшего президента Дональда Трампа в тот же период его президентства.

Жан-Пьер ранее говорила, что не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах американского лидера. Байден обещал баллотироваться через два года с вице-президентом Камалой Харрис, если он "будет в добром здравии".

Напомним, что Конгресс США признал победу Джо Байдена на президентских выборах 7 января прошлого года.