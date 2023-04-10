Байден балотуватиметься на другий термін, але є нюанси, — ЗМІ

За словами оточення чинного лідера США, політик не поспішає з офіційними заявами про участь у президентських перегонах, тому що хоче зберегти можливості для маневру у разі несприятливої ситуації.

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Лідер США Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін. Про це 10 квітня повідомив новинний канал NBC News.

Журналісти телеканалу поговорили на умовах анонімності з оточенням чинного президента. Зокрема й з помічниками Байдена, а також із найвищими радниками Білого дому.

За їхніми словами, Джо Байден вже ухвалив рішення подавати свою кандидатуру на президентські вибори, які у США відбудуться у 2024 році. Проте політик не поспішає повідомляти про це офіційно і роздратований через те, що його кваплять із заявою про балотування.

Крім того, чинний президент США не поспішає з офіційною заявою ще й тому, що хоче зберегти можливість не балотуватися, якщо обставини складуться проти нього.

Сам політик, говорячи про вибори у 2024 році, зазначив, що готовий взяти участь у президентських перегонах. Однак непереборні обставини як політичні, так і особисті, за словами Байдена, можуть змінити його рішення.

Крім того, як пише медіа, неспішність Байдена пояснюється як тим, що зараз у центрі уваги експрезидент Трамп, так і тим, що насувається велике зіткнення з республіканцями в Конгресі з приводу видатків у бюджеті наступного року.

Нагадаємо, 9 березня Джо Байден назвав Трампа майбутнім президентом США та перехрестився. Під час заходу в штаті Філадельфія Байден також пожартував, що йому 400 років і сказав, що вірить у прекрасне майбутнє Америки.

Крім того, наприкінці серпня 2022 року ЗМІ писали про те, що президент США Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін. Водночас до Федерального виборчкому США подали заявку на реєстрацію руху Biden for President, а серед кандидатів були вказані чинний голова Білого дому та віце-президент Камала Гарріс.