Ядерну зброю можуть повернути назад із Білорусі до Росії: у Лаврова назвали умову

У Міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що рішення про перекидання зброї масового ураження нібито пов'язане із військовою підтримкою України з боку Заходу.

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У російському МЗС заявили, що ядерна зброя безстроково перебуватиме на території Білорусі після її переміщення. РФ все ж таки залишає за собою право повернути ядерні установки за умови, що Сполучені Штати приберуть свої ядерні сили з європейських країн, а також ліквідують відповідну інфраструктуру. Про це повідомляє РБК.

Представники російського зовнішньополітичного відомства також згадали про тригери дій Кремля. Домовленість про розміщення РФ тактичних ядерних озброєнь на території Білорусі не підлягає будь-яким тимчасовим рамкам, уточнили в МЗС РФ.

Директор другого департаменту країн СНД Олексій Поліщук як одну з умов повернення ядерної зброї назад до РФ назвав відмову США та НАТО від курсу, який нібито спрямований на підрив безпеки та суверенітету союзної держави Росії та Білорусі.

За його словами, рішення перемістити ядерну зброю до Білорусі пов'язане із військовою підтримкою України з боку Заходу. Російський дипломат також згадав, що умови Москви на рахунок "гарантій безпеки" не були прийняті.

Раніше Фокус розбирався у тому, як війна в Україні загострила ядерне протистояння Москви та Вашингтона. На тлі погіршення двосторонніх відносин великих ядерних держав зросла кількість розгорнутих ядерних боєголовок.

Також повідомлялося, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив, що без вагань застосує ядерну зброю, якщо виникне загроза Білорусі.