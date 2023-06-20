За неправду: Бориса Джонсона позбавили спецдоступу до парламенту, — Sky News

354 депутати підтримали звіт, підготовлений комітетом, в якому приходять до висновку, що колишній прем'єр-міністр свідомо вводив колег в оману під час скандалу з "ковидними вечірками".

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Експрем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона було позбавлено спеціального допуску до парламенту. Про це повідомляє видання Sky News.

Звіт, складений комітетом, був підтриманий 354 голосами проти 7. Депутати дійшли висновку, що Борис Джонсон свідомо вводив своїх колег в оману, надаючи невірну інформацію про можливі збори та зустрічі співробітників у той час, коли для всіх жителів Великобританії існували суворі обмеження з епідемією коронавірусу.

Серед однопартійців Джонсона з Консервативної партії за проголосували 118, а 225 утрималися.

Представники, які склали звіт, висунули пропозицію про 90-денне усунення Бориса Джонсона від роботи в парламенті у разі, якщо він не припинить виконувати свої повноваження. Крім того, було запропоновано позбавити його права на доступ до парламенту як колишнього депутата. Ці пропозиції викликали значну критику з боку прихильників Джонсона.

Під час дебатів із критикою Бориса Джонсона виступили і кілька його однопартійців, включаючи колишнього прем'єра Терезу Мей, яка зазначила, що виступати проти соратників непросто, але спільна робота "не повинна перешкоджати робити те, що правильно".

Нагадаємо, що експрем'єр Великобританії та великий друг України Борис Джонсон отримав нову посаду. Він працюватиме в журналістиці та вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail.

9 червня експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що йде з посади депутата Палати громад через результати розслідування, пов'язаного з організацією вечірок у його резиденції під час локдауну.