Масова бійка в Мілані: 60 ромів побилися за місце для паркування, — ЗМІ (фото)

Семеро людей отримали поранення в Мілані. Надзвичайно жорстокий інцидент вдалося погасити лише після втручання 50 карабінерів, зокрема спецназу.

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Скандал розпочався ввечері, 19 червня, о 18.45 після того, як людина припаркувала свою машину на румунських номерах перед будинком на віа Еміліо Фаа ді Бруно, повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

У бійці брали участь 60 осіб, у тому числі жінки та діти. За даними видання, всі вони належать до двох ворогуючих кланів ромів. Учасники бійки били один одного палицями, камінням, порожніми пляшками та ножами. Один чоловік отримав ножові поранення у груди та спину та у тяжкому стані був доставлений до лікарні. Ще 6 осіб, у тому числі 51-річна жінка та 13-річний хлопчик, також отримали поранення, але їхній стан неважкий.

Фото з місця події Фото: corriere.it

Фото з місця події Фото: corriere.it

Хаос тривав кілька хвилин, було багато дзвінків за номером 112.

В інцидент втрутилися карабінери — близько п'ятдесяти солдатів, у тому числі спецназ. Вулиця, на якій сталася бійка, було перекрито для автомобільного та пішохідного руху.

Ситуація нормалізувалася за кілька хвилин і карабінери почали допитувати свідків.

1 червня повідомлялося про те, що прапор України, через який сталася бійка у Туреччині, виставили на аукціон. Як зазначають у СБУ, український депутат Олександр Маріковський буквально "відбив" державний символ у росіян в Анкарі.

Раніше, 10 травня, Фокус писав про те, що у Варшаві сталася масова бійка між українцями та поляками. Конфлікт, за інформацією журналістів, трапився між відпочивальниками на місцевому пляжі. Одного постраждалого з ножовими пораненнями госпіталізували, а до поліції доправили п'ятьох людей.