Сховали під шпалерами: жінка через 20 років знайшла "розумну" записку (фото)

Записка була написана 21 грудня 1997 людиною, на ім'я Джон. Послання викликало бурхливе обговорення у соціальних мережах.

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Жінка з Австралії була здивована, натрапивши під час ремонту на рукописну записку, заховану за шпалерами. "Розумне" послання було залишене попереднім власником. Про це пише News.com.au.

У записці, написаній ручкою, було зазначено, скільки рулонів шпалер потрібно для покриття всієї стіни. Вона була підписана людиною, на ім'я Джон 21 грудня 1997 року. Послання було знайдено понад 20 років після того, як його сховали.

"Якщо вам коли-небудь знову знадобиться обклеїти цю кімнату шпалерами, то на це піде 8 рулонів шпалер. Я купив всього шість рулонів за ціною 17 доларів за рулон 5 грудня 1997 року, і мені не вистачило. Це мене дуже розлютило", — говорила записка.

У записці, написаній ручкою, було зазначено, скільки рулонів шпалер необхідно для покриття всієї стіни Фото: Соцмережi

Після того, як жінка знайшла послання, вона розмістила фотографію в одній із груп для мам у Facebook. Після публікації знахідки багато людей поспішили написати та похвалити таку ідею. Деякі з тих, хто залишив коментарі, назвали ідею "розумною" та "продуманою", тоді як інші вважають її помилковою.

"Дякую за пораду, Джоне. Сподіваюся, ти нарешті змирився з цим. Впевнений, це історія, яку досі розповідають", — написав один із користувачів соцмережі.

Однак не всі були задоволені порадою, один із користувачів знайшов недолік у замітці Джона, вказавши на те, що шпалери бувають різної ширини та довжини.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Деколи колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші чи прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка справді викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.