Сліпого хлопця вигнали зі спортзалу за те, що він "витріщався" на жінку (відео)

Коли Тобі Еддісону було 17 років, його звинуватили в тому, що він підглядав за жінкою під час тренування. Дівчина не повірила хлопцеві, навіть коли він пояснив, що позбавлений зору.

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Співробітники тренажерного залу попросили сліпого Тобі Еддісона залишити поміщення після того, як жінка звинуватила його в тому, що він на неї "витріщався". Про це пише Daily Star.

Хлопець, який мріяв стати футболіст, народився зрячим, але з 11 років почав різко втрачати зір. До підліткового віку він бачив на 80% гірше. Зараз Тобі залишилося близько 4% зору, і через це він часто потрапляє в незручні ситуації.

Коли хлопчику було 17 років, він уперше відвідав новий спортзал. Там до нього підійшла розлючена жінка, яка звинуватила його в тому, що він вирячився на неї. Тобі спробував пояснити, що він сліпий, але вона йому не повірила і назвала його мерзотником, а потім змусила персонал вигнати його.

Хлопець, який мріяв стати футболіст, народився зрячим, але з 11 років почав різко втрачати зір Фото: Happy Hour Podcast/YouTube

"Велику частину часу я не знаю, куди дивлюся, якщо тільки не розмовляю з кимось, наприклад, я знаю, що розмовляю з тобою, тому намагаюся дивитися у твою сторону. Так що я просто дивився прямо перед собою, і, на жаль Там була жінка, яка робила якісь вправи й сказала щось на кшталт: "Чому ти весь час дивишся на мене?" Припини. Не будь таким страшним". Я просив вибачення і сказав, що я сліпий. У мене з собою була тростина, вона лежала на колінах, але дівчина не звертала на це увагу", — згадав виступаючи на подкасті Happy Hour Тобі.

Хлопець додав, що наразі існує культура спроб зловити у спортзалі мерзотників, які підглядають та записують інших людей під час тренування. Тому він підозрює, що жінка подумала, що тростина — це реквізит, який був частиною його маскування, щоб підглядати за жінками. На той час Тобі не був упевнений у собі, тому він залишив спортзал і більше туди не повертався.

"Це було важко, це сильно підірвало мою впевненість і змусило мене відчути, що сліпота створює проблеми", — додав хлопець.

З того часу Тобі став популярним у TikTok, де він регулярно розповідає для своїх понад 255 тисяч передплатників про своє життя.

Раніше Фокус писав, що жінка відмовляється прибирати з двору гігантського перевертня. Мері Сіммонс купила статую як прикрасу на Хелловін в жовтні минулого року. Незабаром жінка вирішила залишити вовкулака на весь рік, вважаючи, що він став талісманом для її будинку.

Також повідомлялося, що сімейну пару виганяють із Австралії, тому що вони "занадто старі". Гленн і Шіна Туннікліфф змушені залишити свій австралійський будинок, бізнес та залишити своїх дітей.