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Лом, кувалда та пила: дослідники намагалися зламати загадковий сейф, викинутий на пляж

Сейф, сейф викинуло на берег, викинуло на пляж, дослідники знайшли сейф, розкрили сейф, знахідка
Фото: Chron | У ролику Джейс Таннелл досліджує сейф, викинутий на пісок

Джейс Таннелл поклав сейф у кузов пікапа і найняв помічників, які близько години намагалися зламати металевий сейф, використовуючи ломи, кувалду та шліфувальну машинку.

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У США дослідники, що документують життя тварин на узбережжі Техаської затоки, поділилися відеозаписом незвичайної знахідки: сейфа, викинутого на берег. Про це пише UPI.

Співробітники заповідника Мішн-Арансас при Інституті морських наук Техаського університету, які відомі своїми дивними знахідками на пляжі, включаючи серію ляльок, розмістили на YouTube нове відео. У ролику Джейс Таннелл, директор заповідника, досліджує сейф, викинутий на пісок.

"Мрія кожного — знайти на пляжі мішок з грошима, але ми знайшли щось найкраще... сейф", — йдеться в описі відео.

Таннелл положив сейф у кузов пікапа і найняв помічників, які близько години намагалися зламати металевий сейф, використовуючи ломи, кувалду та шліфувальну машинку.

Сейф, сейф викинуло на берег, викинуло на пляж, дослідники знайшли сейф, розкрили сейф, знахідка Fullscreen
Команді вдалося відкрити сейф, і вони виявили, що у ньому знаходиться лише пакет силікагелю
Фото: UPI

Зрештою команді вдалося відкрити сейф, і вони виявили, що в ньому знаходиться лише пакет силікагелю.

"Сілікагель, що? Ми багаті", — пожартував Таннелл у відеоролику.

Основне застосування силікагелю знаходять при осушенні різних газів — повітря, вуглекислого газу, водню, кисню, азоту, хлору та інших промислових газів (наприклад, осушувачах стисненого повітря).

За словами Таннелла, на сейфі не було жодних позначок чи написів, які могли б підказати, звідки він узявся. Кількість водоростей на зовнішній стороні вказує на те, що сейф якийсь час знаходився у воді, перш ніж його вимило.

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