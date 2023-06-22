Жадібність згубила: у Нью-Йорку чоловік провчив сусіда за паркування біля будинку

Порушник правил не хотів платити 270 доларів на місяць за паркування біля власного під'їзду. Обурений мешканець викликав евакуатор і щоб повернути машину, йому потрібно заплатити дорожній збір та інші витрати.

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У Нью-Йорку чоловік оригінально помстився сусіду за постійне паркування на дорозі біля під'їзду до будинку. Сусід відмовлявся платити 270 доларів на місяць за паркування біля власного під'їзду, пише британський таблоїд Daily Mirror.

"Я живу у досить великому місті, де важко з паркуванням. А мій сусід не хоче заплатити додаткові 270 доларів на місяць за паркування на під'їзній доріжці до будинку, де він живе. Він просто займає два місця, блокуючи мою доріжку", — розповів він і назвав сусіда покид***м.

Чоловік додав, що його сусід постійно викидає сміття на лужок і не дає всім заснути, голосно балакаючи вночі по телефону.

"Якось він знову припаркувався так. Я сказав йому, що мені потрібно вийти. Він відповів — це не його проблема. Тому я викликав евакуатор, його машину відбуксували з під'їзної доріжки", — додав він.

У компанії, яка надала евакуатор, в курсі про докучливого сусіда. Його машину раніше евакуювали з іншого місця. Чоловік поводився грубо з персоналом і казав, що не винен у неправильному паркуванні.

"Я сказав їм, щоб вони приїхали до гаража на Стейтен-Айленді (район Нью-Йорка). Це вимагає оплати дорожніх зборів у розмірі 15 доларів, включаючи пробіг та інші витрати, а також дві години простою в пробці. Мій сусід повертається і питає, де його машина, а я відповідаю: "Не моя проблема", — зазначив він.

Користувачі соцмереж похвалили такий вчинок і назвали чоловіка "легендою".

Нагадаємо, що в Тайвані власник двох фургонів паркував їх на даху житлової будівлі. Він часто отримував штрафи за паркування фургонів на вулиці та найняв кран, щоб підняти їх на дах.

А в Південно-Західній Англії водій вирішив припаркувати автомобіль BMW на пляжі, але авто віднесло в море.