Найняв кран: чоловік припаркував фургони на даху будинку, щоб не платити штрафи (фото)

Неназваний чоловік неодноразово отримував штрафи за паркування своїх автомобілів на вулиці. Тому він вирішив найняти кран, щоб підняти їх на дах.

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У Тайвані власник двох фургонів, припаркованих на даху будівлі в Тайчжуні, ігнорує побоювання сусідів, запевнивши їх, що будинок витримає два автомобілі. Про це пише Taiwan News.

Один із фургонів, схоже, чудово розмістився на багаторівневому просторі даху, тоді як інший, схоже, спирається на парапет будівлі та частково виступає за його край.

"Це не вплине на будівлю, не метушіться", — сказав власник машин, після того, як міська влада і поліція попросили його прибрати автомобілі.

Власник, який, як повідомляє CNA, є підрядником і неодноразово отримував штрафи за паркування своїх фургонів на вулиці. Тому він вирішив найняти кран, щоб підняти їх на дах. Глава місцевого району Лінь Куань-чжень сказав, що фургони стоять там уже два роки.

Один із фургонів спирається на парапет будівлі та частково виступає за його край Фото: CNA

Попри те, що чоловік не порушує жодних законів, він сказав, що виконає прохання та прибере автомобілі. На запитання про те, що буде далі з його транспортом, власник відповів, що вони будуть припарковані в Таоюань в горах приблизно в жовтні.

Раніше Фокус писав, що жінка перевернула машину на бік під час іспиту з водіння. За словами журналістів, вона вилетіла з проїжджої частини та врізалася у стовп, який не витримав сили удару та впав.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.