Переплутала педалі: жінка перевернула машину на бік під час іспиту з водіння (відео)

За словами журналістів, жінка спершу вилетіла з проїжджої частини та врізалася у стовп, після чого її автомобіль перекинувся на бік.

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В Аргентині 63-річна жінка переплутала педалі газу та гальма і потрапила в ДТП під час свого першого іспиту з водіння. Про це пише Daily Express.

Літня жінка вирішила вперше отримати посвідчення водія. Вона приїхала на практичний екзамен на своєму автомобілі Volkswagen Golf. Спочатку все йшло ідеально. Мешканка Аргентини добре справлялася з поворотами й суворо дотримувалася правил. Однак, у якийсь момент все пішло не так.

Латиноамериканка не впоралася з поворотом і проїхала клумбою. Потім її нібито охопило хвилювання, і замість гальма вона натиснула педаль газу, що призвело до того, що вона вилетіла на наступний газон, де зі швидкістю врізалася в стовп. Автомобіль перекинувся на бік. Стовп також не витримав сили удару та впав.

Горе-водійка зазнала незначних травм і була госпіталізована. Її життя нема небезпеки.

Раніше Фокус писав, що у США вагітна жінка врятувала дітей із палаючого шкільного автобуса. Імунек Вільямс, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, впевнена, що їй допомогли її "материнські інстинкти", коли вона намагалася забезпечити безпеку учнів.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.