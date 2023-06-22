Сестри знайшли одна одну через 60 років завдяки випадковому ДНК-тесту (фото)

Попри те, що ступінь спорідненості в сестер лише 70%, з'ясувалося, що в них безліч спільних інтересів, наприклад, обидві люблять страви з павуків і дерев'яні вироби.

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Дві розділені в дитинстві сестри возз'єдналися через понад 60 років — усе завдяки ДНК-тесту. Обидвох жінок звуть Джулі, вони познайомились завдяки тому, що племінник вирішив скласти своє генеалогічне дерево. Про це повідомляє The Daily Mail.

Джулі Мамо, якій зараз 66, нерідні батьки прийняли за дочку у віці дев'яти днів. Дівчинка народилася поза шлюбом у 1956 році, і 17-річна мати Ліліан Фішер від неї відмовилася.

Сестри, які знайшли одна одну

Потім вона виявилася далеко від своєї біологічної матері, оскільки названі батьки вирішили переїхати в Австралію.

Пізніше в Ліліан народилося ще четверо дітей, а перед смертю вона розповіла старшій Джулі Ансел, якій зараз 64, про те, що віддала її сестру в прийомну сім'ю.

Тепер сестри, які знайшли одна одну, надолужують втрачене та радіють тому факту, що їм вдається ладити. Тезки називають себе Джулі 1 і Джулі 2.

Дівчинку віддали в притулок у віці 9 днів

За словами Ансел, у дитячому віці нічого не запам'ятовується, згодом місяці перетворюються на роки, і ви не думаєте про це.

Джулі Мамо зазначила, що до цієї історії додається неабияка частка сюрреалізму — їй усе ще не віриться, що вдалося возз'єднатися через стільки часу.

Возз'єднатися вдалося завдяки тому, що племінник Джейсон Фішер дізнався на сайті MyHeritage.com, що його дані ДНК на 90% збігаються з Джулі Мемо, хоча він гадки не мав, хто це така.

Ступінь спорідненості сестер був лише 70%, але після того, як вони зустрілися, з'ясувалося, що в них безліч спільних інтересів. Минулого місяця вони дізналися, що обидві люблять делікатеси, такі як страви з павуків, і вироби з дерева.

Нагадаємо, що жінці вдалося знайти рідну дочку за ДНК-тестом і з'ясувати, що останні 5 років вона виховувала чужу дитину — все через підміну в пологовому будинку.

Також повідомлялося, що в США випадковий ДНК-тест зіпсував родині свято на День батька: з'ясувалося, що дідуся підмінили в пологовому будинку Нью-Йорка.