Сестры нашли друг друга спустя 60 лет благодаря случайному ДНК-тесту (фото)

Несмотря на то, что степень родства у сестер только 70%, выяснилось, что у них множество общих интересов, например обе любят блюда из пауков и деревянные поделки.

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Две разделенные в детстве сестры воссоединились по прошествии более чем 60 лет — все благодаря ДНК-тесту. Обеих женщин зовут Джули, они нашли друг друга благодаря тому, что племянник решил составить свое генеалогическое древо. Об этом сообщает The Daily Mail.

Джули Мамо, которой сейчас 66, удочерили в возрасте девяти дней. Девочка родилась вне брака в 1956 году, и 17-летняя мать Лилиан Фишер от нее отказалась.

Нашедшие друг друга сестры

В дальнейшем она оказалась далеко от своей биологической матери, т.к. приемные родители решили переехать в Австралию.

Позже у Лилиан родились еще четверо детей, а перед смертью она рассказала старшей Джули Анселл, которой сейчас 64, о том, что отдала ее сестру на удочерение.

Теперь нашедшие друг друга сестры наверстывают упущенное и радуются тому факту, что им удается ладить друг с другом. Тезки называют себя Джули 1 и Джули 2.

Девочку отдали на удочерение в возрасте 9 дней

По словам Анселл, в детском возрасте ничего не запоминается, впоследствии месяцы превращаются в годы, и вы не думаете об этом.

Джули Мамо отметила, что к этой истории примешивается изрядная доля сюрреализма — ей все еще не верится, что удалось воссоединиться спустя столько времени.

Найти друг друга им удалось благодаря тому, что племянник Джейсон Фишер обнаружил, что сайт MyHeritage.com показал, что его данные ДНК на 90% совпадают с Джули Мемо, хотя он понятия не имел, кто это такая.

Степень родства сестер была только 70%, но после того, как они встретились, выяснилось, что у них множество общих интересов. В прошлом месяце они узнали, что обе любят деликатесы, такие как блюда из пауков, и поделки из дерева.

Напомним, что женщине удалось найти родную дочь по ДНК-тесту и выяснить, что последние 5 лет она растила чужого ребенка — все из-за подмены в роддоме.

Также сообщалось, что в США случайный ДНК-тест испортил семье праздник на День отца: выяснилось, что дедушку подменили в роддоме Нью-Йорка.