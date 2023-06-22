"Зникнуть тисячі людей": "мандрівник у часі" з 2858 року зробив шокуючий прогноз

Самопроголошений "мандрівник у часі" з 2858 року звернувся до своїх підписників у соціальних мережах із попередженням про смертельні авіакатастрофи, НЛО і зникнення човнів між 2023 і 2024 роками.

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Таємничий користувач із соціальних мереж під нікнеймом darknesstimetravel, який стверджує, що він "мандрівник у часі" з 2858 року, попередив про смертельну авіакатастрофу і загадкове зникнення суден наступного року. Про це пише Daily Star.

Акаунт у TikTok, набрав понад 60 000 підписників. Там опубліковані незвичайні твердження про майбутні події — від червоточин до створення міфічних істот.

У своєму останньому відео користувач поділився списком подій, які відбудуться між 2023 і 2024 роками. У ролику, який набрав понад 24 тисячі переглядів, ймовірний "мандрівник у часі" написав: "Увага! Я справжній мандрівник у часі, це важливі події, які відбудуться наступного року! Слухайте уважно".

Далі було названо цілу низку важливих "передбачень".

"13 грудня літак впаде в західній частині штату Вісконсин, і тільки половина пасажирів виживе. 7 січня в околицях Ямайки буде помічено НЛО, він буде першим із багатьох, помічених у цьому районі. 19 жовтня таємнича хмара, що світиться, менш ніж на хвилину накриє вершину Ейфелевої вежі. 28 вересня Бермудський трикутник стане причиною зникнення багатьох суден і літаків. Ця загадка відбуватиметься протягом тижня, внаслідок чого зникнуть тисячі людей", — каже "мандрівник у часі".

Також він зазначив, що 21 березня біля берегів Бразилії буде виявлено дивну підводну структуру. Там збереться безліч дивних риб, яких люди ніколи не бачили раніше.

Тепер глядачі в TikTok у коментарях обговорюють, чи збудуться ці події в найближчому майбутньому.

"Якщо це правда, викладіть фотографію 2058 року", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус писав, що до чоловіка через 50 років повернулася шкільна каблучка. Співробітники поліції проводили обшук у справі про крадіжку міді, під час якого було виявлено прикрасу, що належить випускнику середньої школи Needham Broughton 1965 року з ініціалами "MP".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.