"Цього не станеться": глава Міноборони Британії Воллес вийшов із перегонів за посаду генсека НАТО

Якби Воллеса призначили генеральним секретарем Альянсу, то він став би першим за останні двадцять років генсеком блоку від Великої Британії.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 21 червня заявив, що він вийшов із боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО. "Цього не станеться", — сказав Бен Воллес в інтерв'ю журналу The Economist.

Його невпинна підтримка України як міністра оборони викликала схвалення за кордоном. Ще донедавна він сподівався, що зможе змінити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.

Згідно з джерелами видання, посаду генерального секретаря НАТО також пропонували нинішньому прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, але він двічі відмовився від цієї посади. Однак джерела, близькі до Бена Воллеса, підтвердили, що ця можливість для нього все ще відкрита.

Столтенберга можуть попросити продовжити термін повноважень через складнощі з пошуком кандидата на цю посаду, який би задовольнив усіх членів НАТО.

Повноваження Столтенберга закінчуються у вересні 2023 року. На посаді генерального секретаря НАТО він перебуває з 1 жовтня 2014 року.

Сам він збирався піти наприкінці 2022 року, оскільки хотів обійняти посаду директора норвезького Центробанку. Але країни-члени Альянсу попросили 64-річного очільника залишитися, відзначивши його заслуги в підтримці стабільності і позитивно оцінивши його роботу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні. Тоді Столтенберг погодився продовжити свій мандат — втретє за рахунком.

9 червня повідомлялося про те, що президент США Джо Байден висловився про кандидата з Великої Британії на посаду генсека НАТО. Американський лідер зазначив, що у Великої Британії є "дуже кваліфікований фахівець" для цієї посади, проте в Альянсі все ще тривають дискусії з цього приводу. Байден не уточнив кого саме мав на увазі.

Раніше, 18 травня, Бен Воллес сказав журналістам, що хоче стати генсеком Північноатлантичного Альянсу. За його словами, це "фантастична робота", проте все залежить від голосів інших союзників.