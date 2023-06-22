"Этого не произойдет": глава Минобороны Британии Уоллес вышел из гонки за пост генсека НАТО

Если бы Уоллеса назначили генеральным секретарем Альянса, то он стал бы первым за последние двадцать лет генсеком блока от Великобритании.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 21 июня заявил, что он вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО. "Этого не произойдет", — сказал Бен Уоллес в интервью журналу The Economist.

Его неустанная поддержка Украины в качестве министра обороны вызвала одобрение за границей. Еще до недавнего времени он надеялся, что сможет сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Согласно источникам издания, пост генерального секретаря НАТО также предлагался нынешнему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, но он дважды отказался от этой должности. Однако источники, близкие к Бену Уоллесу, подтвердили, что эта возможность для него все еще открыта.

Столтенберга могут попросить продлить срок полномочий из-за сложностей с поиском кандидата на этот пост, который бы удовлетворил всех членов НАТО.

Полномочия Столтенберга истекают в сентябре 2023 года. На посту генерального секретаря НАТО он пребывает с 1 октября 2014 года.

Сам он собирался уйти в конце 2022 года, поскольку хотел занять должность директора норвежского Центробанка. Но страны-члены Альянса попросили 64-летнего главу остаться, отметив его заслуги по поддержанию стабильности и положительно оценив его работу, особенно после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда Столтенберг согласился продлить свой мандат — в третий по счету раз.

9 июня сообщалось о том, что президент США Джо Байден высказался о кандидате из Великобритании на пост генсека НАТО. Американский лидер отметил, что у Великобритании есть "очень квалифицированный специалист" для этой должности, однако в Альянсе все еще продолжаются дискуссии по этому поводу. Байден не уточнил кого именно имел в виду.

Ранее, 18 мая, Бен Уоллес сказал журналистам, что хочет стать генсеком Североатлантического Альянса. По его словам, это "фантастическая работа", однако все зависит от голосов остальных союзников.