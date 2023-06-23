"Моя вина": жінка на Новий рік передбачила катастрофу підводного човна "Титаніка" (відео)

Жінка, яка на Новий рік зібрала свої передбачення на 2023 рік на картці лото, звернулася до соціальних мереж, стверджуючи, що правильно передбачила катастрофу підводного човна OceanGate "Титанік".

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Жінка, відома в соцмережах під нікнеймом beepbeepb*****h, була приголомшена, коли зрозуміла, що правильно передбачила катастрофу субмарини поруч із "Титаніком" за допомогою картки для гри в Бінго. Про це пише Daily Star.

На початку року дівчина взяла участь у вірусній тенденції, яка полягала в тому, щоб записати свої передбачення на 2023 рік у картку бінго, щоб викреслювати події, якщо вони відбудуться протягом року.

На своїй картці вона зробила передбачення про все Фото: TikTok/@beepbeepbitch

На своїй картці вона зробила передбачення про все: від легалізації марихуани в США до особистого життя Ілона Маска. До цього тижня їй вдалося викреслити тільки одне пророцтво, оскільки вона правильно передбачила, що Дональда Трампа буде заарештовано, що і сталося на початку цього місяця.

Тепер їй вдалося викреслити ще один пункт, оскільки жінка правильно передбачила катастрофу з підводним човном.

У своєму відео, яке набрало понад 185 000 лайків, вона відповіла на відео про підводне судно Titan компанії OceanGate, яке зникло в глибинах океану після того, як спустилося у воду, щоб побачити уламки "Титаніка".

"Не можу позбутися думки, що це моя вина", — підписала свій ролик дівчина.

Потім вона закреслила квадрат із написом "підводний човен тоне" червоним маркером, після чого сказала: "Скоро… Я почекаю, поки це не стане офіційним".

На жаль, найгірший результат підтвердили офіційно. Генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, досвідчений дайвер Пол-Анрі Наржоле, британський мільярдер Геміш Гардінг, бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман, імовірно, загинули під час невдалої експедиції.

Раніше Фокус писав, що письменник точно передбачив аварію "Титаніка" за 14 років до трагедії. Таємничий роман "Крах Титана", написаний у 1800-х роках, нібито передбачав загибель знаменитого круїзного лайнера за кілька років до того, як це сталося насправді.

Також повідомлялося, що на борту зниклої субмарини був один із найбагатших людей Пакистану. Субмарина OceanGate Expeditions зникла напередодні за 600 км від канадського острова Ньюфаундленд, де на глибині 3800 метрів лежать останки "Титаніка". На борту перебувають п'ятеро людей: капітан, учений і три туристи.