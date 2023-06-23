"Моя вина": женщина на Новый год предсказала катастрофу подлодки "Титаника" (видео)

Женщина, которая на Новый год собрала свои предсказания на 2023 год на карточке лото, обратилась к социальным сетям, утверждая, что правильно предсказала катастрофу подводной лодки OceanGate "Титаник".

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Женщина, известна в соцсетях под никнеймом beepbeepb***h, была ошеломлена, когда поняла, что правильно предсказала катастрофу субмарины рядом с "Титаником" с помощью карточки для игры в Бинго. Об этом пишет Daily Star.

В начале года девушка приняла участие в вирусной тенденции, которая заключалась в том, чтобы записать свои предсказания на 2023 год в карточку бинго, чтобы вычеркивать события, если они произойдут в течение года.

На своей карточке она сделала предсказания обо всем Фото: TikTok/@beepbeepbitch

На своей карточке она сделала предсказания обо всем: от легализации марихуаны в США до личной жизни Илона Маска. До этой недели ей удалось вычеркнуть только одно предсказание, поскольку она правильно предсказала, что Дональд Трамп будет арестован, что и произошло в начале этого месяца.

Теперь ей удалось вычеркнуть еще один пункт, поскольку женщина правильно предсказала катастрофу с подводной лодкой.

В своем видео, которое набрало более 185 000 лайков, она ответила на видео о подводном судне Titan компании OceanGate, которое пропало в глубинах океана после того, как спустилось в воду, чтобы увидеть обломки "Титаника".

"Не могу отделаться от мысли, что это моя вина", — подписала свой ролик девушка.

Затем она зачеркнула квадрат с надписью "подводная лодка тонет" красным маркером, после чего сказала: "Скоро… Я подожду, пока это не станет официальным".

К сожалению, худший исход подтвердили официально. Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, опытный дайвер Пол-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, предположительно, погибли во время неудачной экспедиции.

Ранее Фокус писал, что писатель в точности предсказал крушение "Титаника" за 14 лет до трагедии. Таинственный роман "Крушение Титана", написанный в 1800-х годах, якобы предсказывал гибель знаменитого круизного лайнера за несколько лет до того, как это произошло на самом деле.

Также сообщалось, что на борту пропавшей субмарины был один из богатейших людей Пакистана. Субмарина OceanGate Expeditions пропала накануне в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки "Титаника". На борту находятся пять человек: капитан, ученый и три туриста.