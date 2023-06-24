Не міг платити за житло: хлопець живе і працює в покинутій початковій школі (фото)

Макс Армфілд живе і працює в початковій школі на півдні Лондона після того, як цілу вічність боровся за житло на столичному ринку нерухомості.

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24-річний Макс Армфілд став одним із приблизно 20 осіб, які живуть у колишній школі. Хлопець із Лондона зумів переобладнати одну зі старих класних кімнат на будинок і робоче місце для себе. Про це пише Daily Star.

Музикант, який бореться з високими цінами на оренду житла в столиці Англії, розповів, що йому вдалося почати легально жити в покинутій початковій школі.

"Іноді це, звісно, доволі дивно, тому що всі туалети та раковини стоять на рівні колін, тому що раніше це була початкова школа. Це єдине місце в Лондоні, де я зміг обладнати студію, а хлопець у сусідній кімнаті вирвав усі мостини, щоб створити простір для фотозйомки", — сказав він у своєму ролику, який він виклав в TikTok.

На відео видно, що коридори все ще завалені книжками та оголошеннями, а на дитячому майданчику, на який можуть заходити мешканці будівлі, все ще видно сліди, залишені дітьми після ігор.

У кімнаті Макса є великий диван, телевізор, стільці, дві гітари та стіл із комп'ютером і колонками Фото: Daily Star

У кімнаті Макса є великий диван, телевізор, стільці, дві гітари та стіл із комп'ютером і колонками, які він використовує для створення музики. Йому навіть вдалося переобладнати сусідню кімнату на спальню, в якій є двоспальне ліжко, приставний столик і навіть баскетбольне кільце на дверях.

Школа, в якій він зараз живе, закрилася у вересні минулого року після переїзду в нову будівлю вартістю 9,3 мільйона фунтів стерлінгів, розташовану неподалік.

"Головна причина, з якої я хотів переїхати сюди, полягає в тому, що це дає мені змогу займатися музикою, чого я не можу робити, якщо живу в одному будинку з іншими людьми", — додав музикант-початківець.

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