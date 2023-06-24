Не мог платить за жилье: парень живет и работает в заброшенной начальной школе (фото)

Макс Армфилд живет и работает в начальной школе на юге Лондона после того, как целую вечность боролся за жилье на столичном рынке недвижимости.

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24-летний Макс Армфилд стал одним из примерно 20 человек, живущих в бывшей школе. Парень из Лондона сумел переоборудовать одну из старых классных комнат в дом и рабочее место для себя. Об этом пишет Daily Star.

Музыкант, борющийся с высокими ценами на аренду жилья в столице Англии, рассказал, что ему удалось начать легально жить в заброшенной начальной школе.

"Иногда это, конечно, довольно странно, потому что все туалеты и раковины стоят на уровне колен, потому что раньше это была начальная школа. Это единственное место в Лондоне, где я смог оборудовать студию, а парень в соседней комнате вырвал все половицы, чтобы создать пространство для фотосъемки", — сказал он в своем ролике, который он выложил в TikTok.

На видео видно, что коридоры все еще завалены книжками и объявлениями, а на детской площадке, на которую могут заходить жильцы дома, все еще видны следы, оставленные детьми после игр.

В комнате Макса есть большой диван, телевизор, стулья, две гитары и стол с компьютером и колонками Фото: Daily Star

В комнате Макса есть большой диван, телевизор, стулья, две гитары и стол с компьютером и колонками, которые он использует для создания музыки. Ему даже удалось переоборудовать соседнюю комнату в спальню, в которой есть двуспальная кровать, приставной столик и даже баскетбольное кольцо на двери.

Школа, в которой он сейчас живет, закрылась в сентябре прошлого года после переезда в новое здание стоимостью 9,3 миллиона фунтов стерлингов, расположенное неподалеку.

"Главная причина, по которой я хотел переехать сюда, заключается в том, что это позволяет мне заниматься музыкой, чего я не могу делать, если живу в одном доме с другими людьми", — добавил начинающий музыкант.

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