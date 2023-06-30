"Усі хочуть, щоб він продовжував": у Politico з'ясували, чи залишиться Столтенберг генсеком НАТО

За словами журналістів, низка країн-членів НАТО вважали за краще підтримати досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою, на тлі вторгнення Росії в Україну.

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Єнс Столтенберг залишиться генеральним секретарем НАТО ще на рік. Про це пише видання Politico з посиланням на 4 джерела, які знайомі з питанням.

За словами анонімного офіційного представника США, продовження повноважень Столтенберга є "рішучою справою". Неназваний дипломат із Західної Європи також підтвердив. Він зазначив, що рішення буде оформлено вже наступного тижня.

Журналісти пишуть, що високопоставлений дипломат зі Східної Європи й високопоставлений представник НАТО також підтвердили, що всередині альянсу існує консенсус щодо продовження повноважень Столтенберга.

Видання пише, що раніше ходили чутки, що рішення зберегти Столтенберга очікується напередодні великого саміту НАТО у Вільнюсі, наступного місяця. Саміт вважається одним із найважливіших зібрань альянсу за останні роки на тлі війни Росії проти України.

Повідомляють, що союзники хотіли ухвалити рішення про те, чи залишити генсека Столтенберга на місці, чи знайти нове керівництво, до зустрічі 11-12 липня, але після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина стало зрозуміло, що режим президента РФ Володимира Путіна дав тріщину.

У матеріалі йдеться, що Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду глави НАТО з 2014 року, і його мандат уже неодноразово продовжували. Важливу роль у цьому рішенні відіграло повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оскільки низка країн-членів НАТО вважали за краще підтримати досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою.

Сам Столтенберг тривалий час стверджував, що не лобіював активно, щоб залишитися в Брюсселі.

"Що стосується мене самого, то я багато-багато разів ясно викладав свою позицію", — сказав він. "Я не шукаю продовження, і я вже багато разів заявляв про це", — говорив він.

Як заявив анонімний дипломат із Північної Європи журналістам, усі союзники хочуть, щоб Столтебнерг продовжував працювати.

"Він найкраще підходить на роль генерального секретаря, не в останню чергу з огляду на складні обставини в галузі безпеки, в якій ми перебуваємо. Сподіваюся, наступного тижня у нас будуть хороші новини", — сказав дипломат.

Нагадаємо, що 28 червня в НАТО анонсували новини для України на саміті у Вільнюсі. Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн-членів незабаром можуть прийти до єдиного рішення щодо членства України в організації.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон закликав членів НАТО вказати Україні "конкретний шлях" до Альянсу після війни. Столтенберг, зі свого боку, чекає, що Україна звільнить якомога більше територій, щоб слово Києва стало вагомим за столом переговорів про перспективу членства в НАТО.