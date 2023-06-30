Будинок мрії у кабіні пілота: батько і син збудували міні-дім з фюзеляжу літака (фото)

На перетворення кабіни літака в міні-будинок родина витратила 6 тижнів. Компактний будинок має 130 квадратних футів внутрішнього простору.

Related video

В Австралії батько і син побудував крихітний дім із утилізованої кабіни літака. Його обладнали балконом, вбиральнею та сонячними панелями. Зараз міні-дім продають за 29 000 фунтів стерлінгів. Про незвичний трейлер пише видання The Sun.

Так, команда The Tiny House Guys, як охрестили себе батько і син, витратили 6 тижнів на те, щоб перетворити фюзеляж турбогвинтового літака Dash 8 на міні-будинок. До кабіни прикріпили циліндричну плоску частину і додали сонячні панелі та навіть вбудували ванну кімнату з душем.

Будинок-каюту пізніше обладнали міні-кухнею та простором для зберігання речей.

Хлопці з Tiny House прибрали сидіння, зберегли головні двері, робоче вікно запасного виходу, а також основну форму.

В будинку встановили розсувні двері, металеві сходи, балкон і залишили ілюмінатори.

Компактний міні-дім має 130 квадратних футів внутрішнього простору. Тепер маленький будинок продають за 29 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що у США дівчина придбала списаний літак Boeing 777-200 і перетворила його на екобудинок із "секретною" кімнатою.

Раніше повідомлялося, що американець витратив $20 тисяч на будку для свого собаки. У "будинку мрії" є міні-холодильник, спальня та телевізор, де транслюються тільки кліпи з білками.