"Здається дурним": фінський міністр пішов у відставку через "екстремістські висловлювання"

Вільгельм Юнніла залишив посаду міністра економіки Фінляндії через 10 днів після обрання. Він зазначив, що шкодує про свої дії.

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Міністр економіки Фінляндії Вільгельм Юнніла подав у відставку через 10 днів після обрання. Про це пише Bloomberg 30 червня.

"Виходячи зі складу уряду і репутації Фінляндії, я бачу, що я не можу задовільно продовжувати роботу як міністр", — заявив Юнніла.

Повідомляється, що фінський міністр звільнився під тиском, пов'язаним з "екстремістськими висловлюваннями". За словами представників опозиції, він пов'язаний з ультраправими рухами, що є не "непорозумінням або поганим гумором, а частими, систематичними та товариськими контактами".

Як приклад наводиться його промова на мітингу в Турку, організованому "Альянсом націоналістів". Юнніла також висловився про виборчий номер 88, який дістався одному з кандидатів у парламент, назвавши його "виграшною картою".

Як зазначають журналісти, це число розглядається як код прихильників переваги білої раси. Сам Вільгельм Юнніла стверджує, що у нього ніколи не було жодних стосунків або зв'язків з екстремістами і що він засуджує будь-який антисемітизм.

"Протягом багатьох років я жартував так, що в ретроспективі це здається дурним і дитячим. Я вчинив неправильно, і я шкодую про свої дії", — заявив колишній міністр.

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