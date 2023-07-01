Чоловік вкрав $8,7 млн, обіцяючи перетворити гній на "зелену енергію"

Американець запевнив інвесторів, що побудує кілька апаратів із видобутку метану, які дадуть податкові пільги і 66% прибутку.

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У США відправили до в'язниці 66-річного Рея Брюера, який обіцяв перетворити коров'ячий гній на екологічно чисту енергію. Подробиці історії повідомляє телеканал CNN.

За даними слідства, Рей Брюер з березня 2014 по грудень вкрав понад 8,7 мільйона доларів завдяки незвичайній афері. Він пообіцяв інвесторам побудувати на молочних фермах у Каліфорнії та Айдахо анаеробні котли — машини, в яких мікроорганізми руйнують гній і перетворюють його на метан. Цей горючий газ бізнесмен пропонував потім продавати на відкритому ринку, як джерело "зеленої енергії", щоб отримати 66% чистого прибутку, а також податкові пільги.

Рей Брюер влаштував для своїх потенційних партнерів екскурсії молокозаводами і показав фальшиві договори оренди з власниками підприємств. Він також розіслав інвесторам банківські документи, згідно з якими він нібито отримав багатомільйонні кредити на будівництво, підроблені контракти з великими компаніями і фотографії будівництва анаеробних котлів.

Знімок будівництва анаеробного котла Фото: CNN

Після отримання інвестицій шахрай перевів гроші на банківські рахунки, відкриті на фальшиве ім'я, його родичів та інших осіб. У деяких випадках Брюер пропонував компенсацію, нібито отриману від інших інвесторів. Зрештою Рей Брюер змінив ім'я і переїхав до штату Монтана, сподіваючись, що його там не знайдуть. Під час арешту чоловік доводив, що його прийняли за іншого, а також розповідав правоохоронцям історії про свою службу на військово-морському флоті та порятунок солдатів під час пожежі, які теж виявилися брехнею.

За даними влади, на вкрадені гроші Рей Брюер придбав дві земельні ділянки, приватний будинок і кілька автомобілів. За рішенням суду Східного округу Каліфорнії його засудили до шести років позбавлення волі.

Добувати енергію з відходів цілком реально, і це довів ірландець Том Кемпбелл. Власник молочної ферми запустив установку, що перетворює гній на електрику, яку витрачають на майнінг біткоїнів.