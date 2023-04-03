Біткоїни з гною: як фермер отримує дешеву електрику для криптомайнінгу (відео)
Виявляється, лише одна ферма здатна за рахунок гною виробляти до 700 кВт енергії, що здатне забезпечити електрикою 12 тисяч домоволодінь.
Винахідливий ірландський фермер із графства Арма використовує екскременти корів для видобутку біткоїнів, пише Cointelegraph. Том Кемпбелл, власник молочної ферми, використовує для цього надлишкову енергію, використовуючи метан, який отримують із гною. Це так звана анаеробна переробка, при якій спеціальний біогазовий реактор виробляє енергію за рахунок метану, що виділяється гноєм.
Для роботи майнінгових ферм потрібна велика кількість енергії, і дуже часто видобута криптовалюта не покриває витрати на оплату рахунків за електрику. Однак користуючись метаном з гною ферма Кемпбелла виробляє до 700 кіловатів електричної енергії, чого вистачає з надлишком.
З таким підходом фермер вирішує не лише свої фінансові питання, але ще й сприяє екологічній програмі ірландського уряду, який поставив за мету знизити викиди парникових газів на 25% до 2030 року. Близько 35% таких викидів відбувається через коров'ячий гній ірландських ферм.
Експерти підрахували, що якщо 41% ірландських ферм оснастити подібними агрегатами для анаеробного перероблювання, то таким шляхом можна було б забезпечити електрикою кожен будинок в Ірландії та допомогти екології.
Рішення Кемпбелла отримувати електрику з гною може деяким здатися дивним, але з фінансової точки зору така модель має сенс: фермер не тільки сам може займатися майнінгом на практично безплатній електриці, а й продавати енергію іншим людям.
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