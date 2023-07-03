Власник першого магазину "перевірених" наркотиків не розрахував дози та помер (фото)

Свої мотиви щодо відкриття такого магазину він пояснював тим, що дає людям безпечніші наркотики, аніж ті, які можна отримати на вулиці.

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В Канаді Джеррі Мартін, власник магазину "чистих" наркотиків The Drugs Store, відкрито продавав героїн, кокаїн, метамфетамін та екстазі, але помер від передозування. Про це повідомляє видання VICE News.

Чоловік не приховував, що реалізує наркотичні препарати, які перевірені на відсутність в них фентанілу або інших шкідливих домішок. Свої мотиви він пояснював тим, що дає людям безпечніші наркотики, аніж ті, які можна отримати на вулиці.

"Я даю їм наркотики, що викликають звикання", – пояснював канадець.

Влада у Ванкувері, де відкрив торгівельну точку чоловік, декриміналізувала зберігання невеликих доз наркотиків. Відкриття наркомагазину під це послаблення ніяк не підпадало. Згодом його заарештували, але пізніше Мартіна відпустили на свободу.

Джеррі Мартін на минулому тижні опинився у лікарні. Його госпіталізували через підозру на передозування фентанілу. Хоча Мартін спочатку пережив передозування, він залишився без свідомості в лікарні. Його родина врешті вирішила відключити чоловіка від життєзабезпечення. Він помер у Ванкувері у п'ятницю.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що у Великій Британії "зомбі-чайки" нападають на людей із наркотиками. Птахи пікірують, крадуть наркотики у людей. Це відбувається у різних містах, зокрема таких як Гастінгс, Східний Сассекс, Маргейт, Кент, і Клактон-он-Сі, Ессекс, а також навіть у Лондоні, Лідсі, Манчестері та Ліверпулі. Один із мешканців Врексхема сфотографував, як патрульний поліцейський схопив чайку після того, як вона вихопила у людини пакетик із наркотиками.