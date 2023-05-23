"Ми ховалися від них": у Британії "зомбі-чайки" нападають на людей із наркотиками

Чайки пікірують, крадуть наркотики у людей під кайфом і відлітають із ними. У дивовижній країні помічено підвищення психотичної поведінки в птахів.

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У Великій Британії "зомбі-чайки" стали відбирати наркотики у наркоманів. Раніше вони накидалися на людей, щоб поживитися їх чипсами або сухариками. Про це пише Daily Star.

Повідомлення про "крилатих грабіжників" надходять з таких курортів, як Гастінгс, Східний Сассекс, Маргейт, Кент, і Клактон-он-Сі, Ессекс, а також з таких міст, як Лондон, Лідс, Манчестер і Ліверпуль.

"Чайки готові на все. Вони зазвичай підходили до нас ззаду і хапали все, що у нас було. Якщо ми були обкурені й зовсім не в собі, чайки могли просто взяти косяк, який ми курили, і полетіти. Зрештою, ми ховалися від них на критих автобусних зупинках. Але навіть тоді ці хитрі птахи, здавалося, знали, де ми знаходимося», — розповідає колишній наркоман Кевін Робертсон із Гастінгса.

Поліцейський схопив чайку після того, як вона вихопила у людини пакетик із наркотиками Фото: Daily Star

Інший колишній наркоман, Азад з Лідса, заявив, що чайка та спайс — не найкраще поєднання. Наркотична речовина перетворює їх на "психованих" птахів.

Видання зазначає, що один із мешканців Врексхема сфотографував, як патрульний поліцейський схопив чайку після того, як вона вихопила у людини пакетик із наркотиками.

Раніше Фокус писав, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

Також повідомлялося, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.