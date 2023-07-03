Стрілянина в Кишинівському аеропорту: підозрюваний у подвійному вбивстві помер, — поліція

За словами молдавського прем'єра, стрілянину в аеропорту влаштував 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в Молдову.

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У Республіці Молдова помер чоловік, якого підозрюють у вбивстві двох людей у Міжнародному аеропорту Кишинева. Про це йдеться на офіційній сторінці молдовської поліції у Facebook 3 червня.

"Підозрюваний у подвійному вбивстві в Міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", — повідомляє пресслужба відомства.

Причину смерті підозрюваного в поліції не вказали.

Підозрюваний стрілок помер

Стрілянина в Кишинівському аеропорту: що відомо

У п'ятницю, 30 червня, у Міжнародному аеропорту Кишинева сталася стрілянина. За словами очевидця, стрілок зробив кілька пострілів у повітря і забарикадувався в приміщенні аеропорту.

В аеропорту зловмисник застрелив двох людей: поліцейського і співробітника служби безпеки аеропорту. За даними ЗМІ, вогонь відкрив чоловік, який приземлився рейсом із Туреччини.

У Telegram-каналі Ungureanu 112 1 липня заявили, що чоловіка, на ім'я Рустам Ашуров розшукує Інтерпол у зв'язку з убивством "впливової людини". Повідомляли, що стрілка супроводжували двоє чоловіків.

Громадянин Таджикистану влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева

За словами прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, стрілянину почав 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в Молдову з міркувань безпеки. Прямуючи в стерильну зону, він зміг скористатися пістолетом, відібраним у прикордонника.