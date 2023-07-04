"Важливий як ніколи": Столтенберг ще на рік залишиться на посаді генсека НАТО

У повідомленні Північноатлантичного Альянсу зазначили, що лідерство і прихильність Єнса Столтенберга зіграли вирішальну роль у збереженні трансатлантичної єдності.

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Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга був продовжений членами альянсу ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року. Про це у вівторок, 4 червня, інформує пресслужба НАТО.

Згідно з повідомленням, це рішення буде офіційно затверджено главами держав і урядів НАТО на зустрічі високого рівня у Вільнюсі.

Члени Альянсу подякували генеральному секретареві за його лідерство і прихильність, які "зіграли вирішальну роль у збереженні трансатлантичної єдності перед обличчям безпрецедентних викликів безпеці"

Зі свого боку Столтенберг у своєму Twitter-акаунті опублікував повідомлення про важливість Північноатлантичного Альянсу.

"Для мене велика честь рішення союзників по НАТО продовжити термін моїх повноважень як Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи", — написав Столтенберг.

Раніше, 30 червня ЗМІ повідомляли, що Єнс Столтенберг залишиться генеральним секретарем НАТО ще на рік.

Нагадаємо, 18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що хотів би зайняти місце Столтенберга на позиції генерального секретаря НАТО. Глава оборонного відомства назвав це "фантастичною роботою".