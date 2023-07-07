Вмовляння не допомогли: у Таїланді росіянин зістрибнув із найвідомішого храму в Пхукеті (відео)

35-річний Кирило чотири години просидів на пагоді Ват Чалонга, не піддаючись на вмовляння поліції спуститися вниз. Після нетривалої боротьби з рятувальниками, чоловік зірвався з даху, а через кілька годин помер у лікарні.

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Тайським рятувальникам не вдалося допомогти 35-річному російському туристу на острові Пхукет, який виліз на дах знаменитого храму Ват Чалонг. Після тривалих умовлянь, а також спроб безпечно спустити чоловіка на землю, він зістрибнув униз. Про це пише видання The Phuket Express.

За інформацією ЗМІ, ввечері о 17:20 (за тайським часом) у поліцію району Чалонг надійшов сигнал про те, що на даху однойменного храму перебуває невідомий чоловік. Ним виявився 35-річний росіянин. Чоловік перебував на висоті шести поверхів від землі і відмовлявся спускатися. Поліція і рятувальники, які приїхали на місце, намагалися вести переговори з чоловіком. Вони запропонували йому спуститися вниз по сходах, але він відмовився. На землю також поклали великий надувний матрац, на той випадок, якщо чоловік вирішить зістрибнути.

Через деякий час на місце прибув губернатор Пхукета Нарун Вунсіу і разом із поліцією намагався домовитися з іноземцем.

О 20:40 за місцевим часом чоловік зістрибнув на надувний матрац внизу після нетривалої боротьби з рятувальниками і правоохоронцями, які намагаються безпечно витягнути туриста з пагоди Ват Чалонга.

Росіянину надали серцево-легеневу реанімацію. Але вже о 22:30 у лікарні Vachira Phuket, куди постраждалого чоловіка доставили зі зламаною ногою, його оголосили мертвим.

За інформацією Telegram-каналу Baza, загиблого росіянина звали Кирило. Імовірно, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як пишуть у ЗМІ, місцеві жителі були розгнівані вчинком росіянина, який осквернив святість знаменитого храму. Після того як він зірвався вниз, поліції довелося контролювати, щоб натовп не накинувся на пораненого.

Фокус раніше писав про те, що в турецькій Аланії охоронці готелю побили росіянина, який неадекватно поводився і кидався на персонал . За словами дружини потерпілого, після інциденту її чоловікові нібито відмовилися викликати швидку.