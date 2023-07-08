"Неможливо дихати": у Тульській області РФ місцеві скаржаться на їдкий туман, — росЗМІ

За словами місцевих жителів, у них не виходить додзвонитися до екстреної служби 112, оскільки там просто не беруть слухавку.

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У Новомосковську Тульської області Росії місцеві жителі скаржаться на їдкий туман і поганий запах, через який доводиться зачиняти вікна, коли на вулиці 30 градусів спеки. Про це пише російське медіа Astra.

Повідомляється, що росіяни діляться гнівними коментарями в місцеві групи і спільноти в соціальних мережах. Люди скаржаться на неприємний запах практично з кожного району міста. Крім того, у них не виходить додзвонитися до екстреної служби 112, оскільки там просто не беруть слухавку.

У матеріалі йдеться, що ще на початку липня в адміністрації Новомосковська відбулася нарада з метою виявити джерело запаху, але результатів ніяких немає. Один із користувачів припустив, що місцева влада просто не хоче нічого шукати.

Коментарі з Новомосковська Фото: Astra

За даними тульського Росспоживнагляду Новомосковськ увійшов до списку регіонів із високим ризиком захворюваності органів дихання. Крім того, Новомосковськ визнано найбруднішим містом області.

Примітно, що, як повідомляється, це вже не вперше, коли росіяни незадоволені екологічною обстановкою в Новомосковську. Так, за перше півріччя поточного року кількість скарг набралася майже стільки ж, скільки було за весь попередній рік.

Нагадаємо, що в РФ засудили провладного блогера Рульова. Колишній киянин перебрався до Ростова і "вчив" росіян, як боротися проти опозиції. Російська влада не оцінила його спроб.

Також повідомлялося, що наприкінці червня в Росії блискавка вбила кримчанина, коли він біг дорогою. За словами журналістів, поліція Краснодарського краю призначила перевірку через влучання блискавки.