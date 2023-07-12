У РФ загорілось виробництво нафтохімічної продукції: у Дзержинську моніторять повітря (відео)

У Нижньогородській області стався спалах на підприємстві "СИБУР-Нефтехим". На місце пожежі виїхали мер та губернатор, атмосферне повітря перевіряють на вміст шкідливих речовин.

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У місті Дзержинськ в Нижньогородській області РФ сталася розгерметизація установки "СИБУР-Нефтехим", внаслідок чого почалося смолоскипне горіння. Про це 12 липня повідомили у медіа 112.

"За нашими даними, обійшлося без постраждалих. Наразі пожежники намагаються ліквідувати спалах", — проінформували автори контенту.

Пізніше вони написали, що займання вдалося ліквідувати.

Журналісти регіонального ЗМІ взяли коментар у пресслужби "СИБУР-Нефтехим". У компанії розповіли, що займання сталося на виробництві окису етилену та гліколів. Через пожежу робота на підприємстві була призупинена.

"Персонал евакуйовано. Загрози життю та здоров'ю населення немає. Ведеться моніторинг стану атмосферного повітря", — заявили у "СИБУР-Нефтехим".

За даними медіа, для ліквідації пожежі Міністерство надзвичайних ситуацій залучило 80 осіб та 24 машини.

"Наразі охолоджують виробничу установку. Загрози вибуху нема", — передали журналісти.

Мер Дзержинська Іван Носков написав у соцмережах, що виїхав на виробництво "СИБУР-Нефтехим". Також на місці інциденту перебуває губернатор регіону Петро Банніков.

Міський голова підтвердив, що загрози вибуху та постраждалих немає, а пожежа — локалізована.

"СИБУР-Нефтехим" — це підприємство, що випускає нафтохімічну продукцію. Тобто виробництво приймає етилен, пропілен та інші види сировини, і перетворює їх на нафтохімічні продукти.

Нагадаємо, вночі на 12 липня у російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа. Горіли автомобілі, дерев'яні піддони та будівельні побутівки. Вогонь загасили на площі 1500 кв. метрів.

Раніше, 11 липня, представник держкорпорації "Ростех" Володимир Артяков заявив, що виробництво у РФ винищувачів Су-34, Су-30 та Су-35 збільшилося вдвічі.